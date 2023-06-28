RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

На додачу до ЗРК NASAMS. Литва обіцяє Україні БТРи М113 та боєприпаси

Этот материал также доступен на русском
28.06.2023, 12:02
На додачу до ЗРК NASAMS. Литва обіцяє Україні БТРи М113 та боєприпаси - Фото
М113 (Фото: Міноборони Литви)

Окрім пускових зенітно-ракетних установок NASAMS, передачу яких вранці анонсував президент країни Гітанас Науседа, до України спрямують ще й бронетранспортери М113 з боєприпасами. Про це у Facebook повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Глава литовського Міноборони зазначив, що запланований пакет військової допомоги Україні включатиме дві пускові установки NASAMS, а також 10 бронетранспортерів M113. Таким чином загальна кількість цих бронетранспортерів, переданих Литвою, сягне 72 одиниць.

Також найближчим часом будуть передані тисячі одиниць протитанкових боєприпасів для гранатометів, додав Анушаускас.

Він також уточнив, що вартість двох пускових установок ЗРК NASAMS, які Литва вирішила закупити для України, становить близько 9,8 млн євро.

Читайте також: Пентагон замовив ракети AMRAAM на $1,1 млрд. Планують продати зокрема Україні – відео

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війналитвавійськова допомогаГітанас Науседабронемашинам113боєприпасснарядАрвідас Анушаускас
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 