На додачу до ЗРК NASAMS. Литва обіцяє Україні БТРи М113 та боєприпаси

Окрім пускових зенітно-ракетних установок NASAMS, передачу яких вранці анонсував президент країни Гітанас Науседа, до України спрямують ще й бронетранспортери М113 з боєприпасами. Про це у Facebook повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

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Глава литовського Міноборони зазначив, що запланований пакет військової допомоги Україні включатиме дві пускові установки NASAMS, а також 10 бронетранспортерів M113. Таким чином загальна кількість цих бронетранспортерів, переданих Литвою, сягне 72 одиниць.

Також найближчим часом будуть передані тисячі одиниць протитанкових боєприпасів для гранатометів, додав Анушаускас.

Він також уточнив, що вартість двох пускових установок ЗРК NASAMS, які Литва вирішила закупити для України, становить близько 9,8 млн євро.

Вранці 28 червня президент Литви Науседа оголосив, що Литва придбала дві пускові установки ЗРК NASAMS і передає їх Україні. Детальніше про систему читайте у матеріалі LIGA.net – NASAMS від США. Чи допоможе комплекс захистити українське небо від російських ракет

– NASAMS від США. Чи допоможе комплекс захистити українське небо від російських ракет Пізніше стало відомо, що Науседа прибув до Києва з неофіційним візитом. Протягом дня він зустрінеться з президентом Зеленським.

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