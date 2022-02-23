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В приграничных районах Украины введены дополнительные режимные ограничения

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 13:07
В приграничных районах Украины введены дополнительные режимные ограничения - Фото
Фото - ГПСУ

В Украине вводятся дополнительные ограничения в районах, граничащих с Россией, Беларусью, оккупированными территориями и примыкающими к морскому побережью. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Такие меры введены для усиления контроля границы, предотвращения дестабилизации обстановки и других нарушений.

Предусматриваются ограничения на:

- пребывание в пограничных районах в ночное время;
- выход любых плавсредств из пунктов базирования;
- движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре и ведущим к границе и не обеспечивающим передвижение в установленные пункты пропуска через госграницу.

Также режимные мероприятия касаются пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, полетов легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемки личного состава, объектов, зданий, транспорта и других объектов ГПСУ и передвижения по берегу или льду пограничных водоемов.

В ГПСУ подчеркнули, что дополнительные режимные ограничения могут отличаться в разных районах и областях.

В комментарии LIGA.net спикер ГПСУ Андрей Демченко уточнил, что в частности в Донецкой области с 22 по 27 февраля ограничен выход в море в связи с ситуацией. Также в Сумской области запрещено пребывать на участках ближе 500 метров от границы гражданам, не проживающим на этих территориях.

Он отметил, что сейчас ограничения в приграничных районах усилились, но подобные меры действовали и до этого и менялись в зависимости от ситуации.

  • 21 февраля 2022 года лидер РФ Владимир Путин созвал заседание Совбеза РФ, на котором все его члены поддержали признание "республиками" оккупированных районов Донбасса. Путин подписал указы, в которых есть распоряжение ввести российские войска на территорию временно оккупированного Донбасса.
  • 22 февраля президент Зеленский подписал указ о призыве резервистов в особый период. Речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву.
  • Сегодня СНБО принял решение рекомендовать Зеленскому ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины.

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Оксана Житнюк
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