В приграничных районах Украины введены дополнительные режимные ограничения

В Украине вводятся дополнительные ограничения в районах, граничащих с Россией, Беларусью, оккупированными территориями и примыкающими к морскому побережью. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Такие меры введены для усиления контроля границы, предотвращения дестабилизации обстановки и других нарушений.

Предусматриваются ограничения на:

- пребывание в пограничных районах в ночное время;

- выход любых плавсредств из пунктов базирования;

- движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре и ведущим к границе и не обеспечивающим передвижение в установленные пункты пропуска через госграницу.

Также режимные мероприятия касаются пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, полетов легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемки личного состава, объектов, зданий, транспорта и других объектов ГПСУ и передвижения по берегу или льду пограничных водоемов.

В ГПСУ подчеркнули, что дополнительные режимные ограничения могут отличаться в разных районах и областях.

В комментарии LIGA.net спикер ГПСУ Андрей Демченко уточнил, что в частности в Донецкой области с 22 по 27 февраля ограничен выход в море в связи с ситуацией. Также в Сумской области запрещено пребывать на участках ближе 500 метров от границы гражданам, не проживающим на этих территориях.

Он отметил, что сейчас ограничения в приграничных районах усилились, но подобные меры действовали и до этого и менялись в зависимости от ситуации.

21 февраля 2022 года лидер РФ Владимир Путин созвал заседание Совбеза РФ, на котором все его члены поддержали признание "республиками" оккупированных районов Донбасса. Путин подписал указы, в которых есть распоряжение ввести российские войска на территорию временно оккупированного Донбасса.

2 2 февраля президент Зеленский подписал указ о призыве резервистов в особый период. Речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву.

подписал указ Сегодня СНБО принял решение рекомендовать Зеленскому ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины.

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Оксана Житнюк

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