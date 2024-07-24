В Прогрессе оккупанты под огневым контролем, принимаются меры, чтобы их выбить – ВСУ
На Покровском направлении российские подразделения в районе села Прогресс находятся под огневым контролем сил обороны, защитники принимают меры, чтобы выбить оккупантов оттуда. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка "Хортица".
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"Ситуация на Покровском направлении в полосе ответственности, где, в частности, ведут оборонительные бои подразделения 31-й отдельной механизированной бригады, напряженная и сложная", – говорится в сообщении.
По данным ОСГВ, военные этой бригады продолжают держать оборону в направлении Прогресса, Лозоватского, Ивановки и Воздвиженки.
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Командование бригады проводит мониторинг и анализ тактической ситуации – по результатам принимаются соответствующие мероприятия, заявляют в "Хортице".
В то же время подразделения россиян в районе Прогресса находятся под украинским огневым поражением – и защитники принимают меры, чтобы выбить захватчиков из села, заключают в сообщении.
- 23 июля защитники из 110 бригады сбили еще один российский самолет Су-25 на Покровском направлении.
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