У Прогресі окупанти під вогневим контролем, вживаються заходи, щоб їх вибити – ЗСУ

Ситуація на Покровському напрямку напружена та складна, повідомили в ОСУВ "Хортиця"

Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку російські підрозділи у районі села Прогрес перебувають під вогневим контролем Сил оборони, захисники вживають заходи, аби вибити окупантів звідти. Про це повідомило оперативно-стратегічне угрупування "Хортиця".

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"Ситуація на Покровському напрямку в смузі відповідальності, де зокрема ведуть оборонні бої підрозділи 31-ї окремої механізованої бригади, напружена та складна", – йдеться у повідомленні.

За даними ОСУВ, військові цієї бригади продовжують тримати оборону у напрямку Прогресу, Лозуватського, Іванівки та Воздвиженки.

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Командування бригади проводить моніторинг та аналіз тактичної ситуації – за результатами вживаються відповідні заходи, заявляють у "Хортиці".

Водночас підрозділи росіян у районі Прогресу перебувають під українським вогневим ураженням – і захисники вживають заходів, аби вибити загарбників з села, підсумовують у повідомленні.

Мапа: Deepstate

Цей же відтинок фронту на мапі Deepstate (біла позначка, обведена червоним)

23 липня захисники зі 110-ї бригади збили ще один російський літак Су-25 на Покровському напрямку.

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