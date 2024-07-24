У Прогресі окупанти під вогневим контролем, вживаються заходи, щоб їх вибити – ЗСУ
На Покровському напрямку російські підрозділи у районі села Прогрес перебувають під вогневим контролем Сил оборони, захисники вживають заходи, аби вибити окупантів звідти. Про це повідомило оперативно-стратегічне угрупування "Хортиця".
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"Ситуація на Покровському напрямку в смузі відповідальності, де зокрема ведуть оборонні бої підрозділи 31-ї окремої механізованої бригади, напружена та складна", – йдеться у повідомленні.
За даними ОСУВ, військові цієї бригади продовжують тримати оборону у напрямку Прогресу, Лозуватського, Іванівки та Воздвиженки.
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Командування бригади проводить моніторинг та аналіз тактичної ситуації – за результатами вживаються відповідні заходи, заявляють у "Хортиці".
Водночас підрозділи росіян у районі Прогресу перебувають під українським вогневим ураженням – і захисники вживають заходів, аби вибити загарбників з села, підсумовують у повідомленні.
- 23 липня захисники зі 110-ї бригади збили ще один російський літак Су-25 на Покровському напрямку.
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