В Раде назвали главу МИД Китая Ван И "коммунистическим лжецом". Ответ на "призыв к миру"
Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко назвал министра иностранных дел Китая Ван И "коммунистическим лжецом". Об этом он написал в Twitter.
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Он процитировал роман-антиутопию "1984" британского писателя Джорджа Оруэлла отрывком "Прошлое можно было изменить. Прошлое никогда не менялось. Океания воевала с Остазией. Океания всегда воевала с Остазией", который характеризует ложь и двойные стандарты в пропаганде тоталитарных режимов.
Далее Мережко упомянул заявление Ван И, который сказал, что Пекин "всегда стоял на стороне мира", когда речь шла об "украинском вопросе".
"Ван И — коммунистический лжец", — написал парламентарий.
- Недавно Китайский государственный канал CGTN в своем русскоязычном Twitter сообщил о пожаре в "Брянской народной республике", имея в виду возгорание на нефтебазе под Брянском в РФ.
- Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин 14 ноября обсудили войну России против Украины, а также согласились с недопустимостью применения ядерного оружия.
- Вероятность войны НАТО и России очень высока, также возможен конфликт между Китаем и США, заявил заместитель министра обороны Польши Марцин Очепа.
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