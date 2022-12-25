В Раде назвали главу МИД Китая Ван И "коммунистическим лжецом". Ответ на "призыв к миру"

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко назвал министра иностранных дел Китая Ван И "коммунистическим лжецом". Об этом он написал в Twitter.

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Он процитировал роман-антиутопию "1984" британского писателя Джорджа Оруэлла отрывком "Прошлое можно было изменить. Прошлое никогда не менялось. Океания воевала с Остазией. Океания всегда воевала с Остазией", который характеризует ложь и двойные стандарты в пропаганде тоталитарных режимов.

Далее Мережко упомянул заявление Ван И, который сказал, что Пекин "всегда стоял на стороне мира", когда речь шла об "украинском вопросе".

"Ван И — коммунистический лжец", — написал парламентарий.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

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Дмитро Гриниченко

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