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В Раде появилась новая депутатская группа и новый "слуга народа"

В Раде появилась новая депутатская группа и новый "слуга народа" - Фото
Фото: Facebook/Олег Кулинич
06.12.2019, 11:22

17 парламентариев решили собраться в группу с названием "Доверие". Теперь в Раде пять фракций и две группы.

В Верховной Раде создана депутатская группа "Доверие", куда вошли 17 парламентариев. Об этом в начале сегодняшнего заседания сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Председателем группы избран 53-летний нардеп Олег Кулинич (член финансового комитета), для которого это третья каденция в парламенте. В Раде прошлого созыва он входил в группу Відродження. Избирался в Полтавской области.

Его заместителем назначен 37-летний член бюджетного комитета Валерий Лунченко. Избирался в Закарпатской области, был членом фракций Батьківщина и Народный фронт в VII и VIII созывах. В 2014-м полгода возглавлял ЗакОГА.

По данным Алексея Гончаренко, остальные члены группы: Бакунец Павел, Люшняк Николай, Петевка Василий, Кот Андрей, Давыденко Валерий, Приходько Борис, Горват Роберт, Шахов Сергей, Вельможный Сергей, Сухов Александр, Ефимов Максим, Ковалев Александр, Арешонков Владимир, Бабенко Николай и Иванчук Андрей.

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Кроме того, Разумков объявил, что новоявленный нардеп Сергей Мандзий принес присягу и вошел в состав фракции президентской партии Слуга народа.

Вчера Слуга народа уволила замглавы фракции Дмитрия Соломчука. Арахамия рассказал, за что.

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Валерий Лунченко сергей мандзий Олег Кулинич
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