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Арахамия рассказал, за что уволил зама главы фракции Слуга народа

Арахамия рассказал, за что уволил зама главы фракции Слуга народа - Фото
Давид Арахамия (Фото: LIGA.net)
03.12.2019, 15:30

Глава фракции объяснил: увольнение Соломчука - его решение

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия уволил Дмитрия Соломчука с должности своего заместителя, поскольку был недоволен его работой. Об этом рассказал в кулуарах Верховной Рады, передает Укринформ.

"Я так решил. Я же имею право как руководитель сам назначать себе заместителей и увольнять. Ничего такого не случилось, просто я не очень доволен его работой, и мы решили оптимизировать количество - у нас 15 групп, решили сделать 14", - поделился политик.

Арахамия также добавил, что не намерен назначать нового человека на место Соломчука.

  • Сегодня Соломчук был уволен с должности заместителя главы фракции.
  • Также сегодня депутатские мандаты сложили двое "слуг народа".

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Слуга народа фракция Давид Арахамия дмитрий соломчук
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