В Раде зарегистрировали проект постановления о непризнании выборов в Беларуси
Проект был зарегистрирован вчера, в нем идет речь о заявлении украинского парламента по поводу непризнания результатов выборов в Беларуси
10 августа в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о заявлении парламента про непризнание законности выборов президента Беларуси и недопустимость насилия против мирных протестующих. Карточку документа опубликовал в своем telegram-канале народный депутат фракции Евросолидарность Алексей Гончаренко.
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На проект постановления уже отреагировали и в Беларуси. На местном telegaram-канале NEXTA Live появилось сообщение с благодарностью за предпринятый украинским парламентом шаг.
Впрочем, заявление парламента хоть и является официальным документом, но имеет ненормативный характер. Обычно заявления содержат призывы к определенным действиям с целью поддержания мира, развития международных отношений, устранение препятствий в сотрудничестве и так далее.
Таким образом, заявления Рады носят стратегический характер, но не могут быть приравнены к законам, если они не были дополнительно утверждены постановлением.
- По официальным результатам выборов Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Из-за фальсификации выборов в Беларуси вспыхнули протесты, которые начали жестко подавляться властями.
- 10 августа США призвали власти Беларуси не препятствовать мирным собраниям в республике.
- Сегодня белорусские telegram-каналы призвали людей к общенациональной забастовке.
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