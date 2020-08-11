В Раде зарегистрировали проект постановления о непризнании выборов в Беларуси

Проект был зарегистрирован вчера, в нем идет речь о заявлении украинского парламента по поводу непризнания результатов выборов в Беларуси

10 августа в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о заявлении парламента про непризнание законности выборов президента Беларуси и недопустимость насилия против мирных протестующих. Карточку документа опубликовал в своем telegram-канале народный депутат фракции Евросолидарность Алексей Гончаренко.

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На проект постановления уже отреагировали и в Беларуси. На местном telegaram-канале NEXTA Live появилось сообщение с благодарностью за предпринятый украинским парламентом шаг.

Впрочем, заявление парламента хоть и является официальным документом, но имеет ненормативный характер. Обычно заявления содержат призывы к определенным действиям с целью поддержания мира, развития международных отношений, устранение препятствий в сотрудничестве и так далее.

Таким образом, заявления Рады носят стратегический характер, но не могут быть приравнены к законам, если они не были дополнительно утверждены постановлением.

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Дарья Мостовая

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