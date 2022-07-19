В Раду на ратификацию направят соглашение. Оно позволит производить в Украине Bayraktar
Кабмин направит в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, что позволит построить в Украине завод по производству беспилотников Bayraktar. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 19 июля, сообщает пресс-служба Кабмина.
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"Среди прочего, это позволит построить в Украине завод по производству и обслуживанию знаменитых беспилотников "Байрактар", — сказал глава правительства.
Он отметил, что Кабмин постоянно усиливает сотрудничество с международными партнерами в вопросах безопасности. В частности, он поблагодарил Европейский Союз за решение о выделении пятого транша на 500 млн евро для обеспечения Украины необходимым оружием.
"Это очередное важное решение, позволяющее нам изменить паритет во всех видах вооружения в пользу нашей армии на поле боя", – отметил Шмыгаль.
Кроме того, правительство во время заседания утвердило привлечение очередного гранта от США в размере $4,5 млрд. Средства, по его словам, поступят через целевой фонд, созданный Всемирным банком.
"Это наглядная демонстрация того, что наши союзники продолжают крепко стоять рядом с Украиной и помогают нам приблизить победу", – подчеркнул Шмыгаль.
- В конце июня волонтерский фонд Сергея Притулы за неполных три дня получил от украинцев 600 млн грн пожертвований на покупку беспилотников Bayraktar.
- Baykar Makina заявила, что отправит Украине три дрона бесплатно.
- Исполнительный директор компании Халюк Байрактар заявил, что Baykar Makina никогда не поставляла свою продукцию России и не будет этого делать впредь.
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