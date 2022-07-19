В Раду на ратификацию направят соглашение. Оно позволит производить в Украине Bayraktar

Кабмин направит в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, что позволит построить в Украине завод по производству беспилотников Bayraktar. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 19 июля, сообщает пресс-служба Кабмина.

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"Среди прочего, это позволит построить в Украине завод по производству и обслуживанию знаменитых беспилотников "Байрактар", — сказал глава правительства.

Он отметил, что Кабмин постоянно усиливает сотрудничество с международными партнерами в вопросах безопасности. В частности, он поблагодарил Европейский Союз за решение о выделении пятого транша на 500 млн евро для обеспечения Украины необходимым оружием.

"Это очередное важное решение, позволяющее нам изменить паритет во всех видах вооружения в пользу нашей армии на поле боя", – отметил Шмыгаль.

Кроме того, правительство во время заседания утвердило привлечение очередного гранта от США в размере $4,5 млрд. Средства, по его словам, поступят через целевой фонд, созданный Всемирным банком.

"Это наглядная демонстрация того, что наши союзники продолжают крепко стоять рядом с Украиной и помогают нам приблизить победу", – подчеркнул Шмыгаль.

В конце июня волонтерский фонд Сергея Притулы за неполных три дня получил от украинцев 600 млн грн пожертвований на покупку беспилотников Bayraktar.

Baykar Makina заявила, что отправит Украине три дрона бесплатно.

Исполнительный директор компании Халюк Байрактар заявил, что Baykar Makina никогда не поставляла свою продукцию России и не будет этого делать впредь.

Вадим Ребрина

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