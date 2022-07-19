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В Раду на ратификацию направят соглашение. Оно позволит производить в Украине Bayraktar

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 18:30
В Раду на ратификацию направят соглашение. Оно позволит производить в Украине Bayraktar - Фото
Денис Шмыгаль. Фото Кабмина

Кабмин направит в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, что позволит построить в Украине завод по производству беспилотников Bayraktar. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 19 июля, сообщает пресс-служба Кабмина.

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"Среди прочего, это позволит построить в Украине завод по производству и обслуживанию знаменитых беспилотников "Байрактар", — сказал глава правительства.

Он отметил, что Кабмин постоянно усиливает сотрудничество с международными партнерами в вопросах безопасности. В частности, он поблагодарил Европейский Союз за решение о выделении пятого транша на 500 млн евро для обеспечения Украины необходимым оружием.

"Это очередное важное решение, позволяющее нам изменить паритет во всех видах вооружения в пользу нашей армии на поле боя", – отметил Шмыгаль.

Кроме того, правительство во время заседания утвердило привлечение очередного гранта от США в размере $4,5 млрд. Средства, по его словам, поступят через целевой фонд, созданный Всемирным банком.

"Это наглядная демонстрация того, что наши союзники продолжают крепко стоять рядом с Украиной и помогают нам приблизить победу", – подчеркнул Шмыгаль.

  • В конце июня волонтерский фонд Сергея Притулы за неполных три дня получил от украинцев 600 млн грн пожертвований на покупку беспилотников Bayraktar.
  • Baykar Makina заявила, что отправит Украине три дрона бесплатно.
  • Исполнительный директор компании Халюк Байрактар заявил, что Baykar Makina никогда не поставляла свою продукцию России и не будет этого делать впредь.
Вадим Ребрина
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Bayraktar кабмин Турция соглашение
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