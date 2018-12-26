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26.12.2018, 18:56

В Раду проходят шесть партий - опрос группы Рейтинг

В Раду проходят шесть партий - опрос группы Рейтинг - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

21,7% из тех, кто определился с выбором, отдали бы свои голоса за партию Батьківщина

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Если бы выборы в Верховную Раду проводились в следующее воскресенье, то в парламент прошли бы шесть партий. Об этом свидетельствуют результаты социсследования группы Рейтинг.

21,7% из тех, кто определился с выбором, отдали бы свои голоса за партию Батьківщина; 12,4% - за партию Слуга народа; по 9,6% - за БПП; 9,5% - за Оппоблок, 7,8% - за Гражданскую позицию; 7,8% - за Радикальную партию.

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Батьківщину поддержали во всех областях, кроме Луганской (13%), Донецкой (14%) и Харьковской (14%). В этих областях больше всего поддерживают Оппоблок.

Опрос проводился с 16 ноября по 10 декабря 2018 года среди 40 000 совершеннолетних жителей всех областей, кроме оккупированных территорий. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.

Согласно результатам совместного опроса Киевского международного института социологии, центра Разумкова и группы Рейтинг, проведенного в августе-сентябре 2018 г, Батьківщину готовы были поддержать 22% опрошенных украинцев, которые уже определились и собираются голосовать. Далее следовали: Слуга народа - 11%, Гражданская позиция - 10%, Оппозиционный блок - 9%, БПП - 8%, Радикальная партия Ляшко - 7%, партия Наши - 5%.

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Теги: верховная рада, рейтинг, выборы, парламент, опрос
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