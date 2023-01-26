В районе Кременной россияне успели построить укрепления, но инициатива за Украиной — ВСУ
Российские оккупанты успели построить укрепления в районе Кременной Луганской области, однако Вооруженные Силы Украины сохраняют инициативу на данном участке. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
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По его словам, противник имел возможность укрепиться в районе Кременной, укомплектовать подразделения и построить фортификации.
Он отметил, что ВСУ работали симметрично — наносили удары высокоточным оружием, вели беспокоящий огонь и сбивали логистику. Противник также подтягивал силы, атаковал в районе Червонопоповки, но понес потери и отступил.
Череватый заявил, что вокруг Луганска за восемь лет оккупации захватчики построили укрепления.
"Они формировали там оккупационные корпуса, обрабатывали население. Когда у ВСУ появляются силы и средства, достаточно резервов, мы действуем быстро, организовано и неожиданно для врага. В отличие от РФ мы не играем в авантюры и жалеем людей. Для нас принципиально системно уничтожать врага, максимально сохраняя личный состав", — резюмировал он.
- В Генштабе заявили, что ВСУ ведут наступление в районе Кременной и продвинулись на 2,5 км.
- Британская разведка сообщила, что оккупанты построили обширную оборонительную линию в Кременной, так как ее район имеет важное логистическое значение.
- В Восточной группировке войск ВСУ заявляли, что официально сообщат о ситуации вокруг Кременной, когда будет результат.
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