В районе Кременной россияне успели построить укрепления, но инициатива за Украиной — ВСУ

Российские оккупанты успели построить укрепления в районе Кременной Луганской области, однако Вооруженные Силы Украины сохраняют инициативу на данном участке. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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По его словам, противник имел возможность укрепиться в районе Кременной, укомплектовать подразделения и построить фортификации.

Он отметил, что ВСУ работали симметрично — наносили удары высокоточным оружием, вели беспокоящий огонь и сбивали логистику. Противник также подтягивал силы, атаковал в районе Червонопоповки, но понес потери и отступил.

Череватый заявил, что вокруг Луганска за восемь лет оккупации захватчики построили укрепления.

"Они формировали там оккупационные корпуса, обрабатывали население. Когда у ВСУ появляются силы и средства, достаточно резервов, мы действуем быстро, организовано и неожиданно для врага. В отличие от РФ мы не играем в авантюры и жалеем людей. Для нас принципиально системно уничтожать врага, максимально сохраняя личный состав", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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