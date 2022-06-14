В районе Снигиревки был воздушный бой: вражеский Су-35 атаковал наши Ми-8 – ВСУ

13 июня в небе Николаевской области произошел воздушный бой – вражеский Су-35 атаковал Ми-8 Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, российские оккупанты совершили две вертолетные атаки парами Ми-8 по позициям ВСУ.

Украинские войска нанесли два авиационных удара в Николаевской и Херсонской областях по скоплению живой силы и вражеской техники, результаты уточняются.

В районе Снигиревки произошел воздушный бой.

"Из истребителя Су-35 была выпущена ракета "воздух-воздух" по паре наших Ми-8. Вертолетам удалось увернуться. Противник, экономя ракеты, ретировался", – говорится в сообщении.

Российские войска продолжали попытки вести воздушную разведку с помощью БПЛА.

За сутки украинские военные уничтожили два беспилотника типа "Орлан-10" и один квадрокоптер.

В целом на южном направлении за сутки было уничтожено 28 оккупантов и 10 единиц техники, среди которых кроме БПЛА, гаубица "Мста-Б", командно-штабная машина, пять единиц бронированной и другой автомобильной техники.

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Наталия Медведева

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