Украинские защитники на востоке уничтожили 48 оккупантов, семь единиц техники и два склада
13.06.2022, 23:26
Украинские военные (фото - Генштаб ВСУ)
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Об этом сообщает пресс-служба группировки.
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Сегодня, 13 июня, украинские воины уничтожили:
- личного состава – 48
- БМП – 1
- специальной техники – 1
- минометов – 2
- АТТ – 2
- БПЛА – 1
- склад с боеприпасами – 2
- склад с горюче-смазочными материалами – 1
На Изюмском направлении Харьковской области зенитно-ракетный дивизион 93-й ОМБр Холодный Яр уничтожил боевой вертолет Ка-52 российских оккупантов.
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