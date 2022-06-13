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Украинские защитники на востоке уничтожили 48 оккупантов, семь единиц техники и два склада

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 23:26
Украинские защитники на востоке уничтожили 48 оккупантов, семь единиц техники и два склада - Фото
Украинские военные (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Об этом сообщает пресс-служба группировки.

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Сегодня, 13 июня, украинские воины уничтожили:

  • личного состава – 48
  • БМП – 1
  • специальной техники – 1
  • минометов – 2
  • АТТ – 2
  • БПЛА – 1
  • склад с боеприпасами – 2
  • склад с горюче-смазочными материалами – 1

На Изюмском направлении Харьковской области зенитно-ракетный дивизион 93-й ОМБр Холодный Яр уничтожил боевой вертолет Ка-52 российских оккупантов. 

Вадим Ребрина
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отг восток
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