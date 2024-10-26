В результате российского удара по Днепру погибли две женщины и 14-летняя девочка

На месте происшествия зафиксированы повреждения жилых зданий, автомобилей и медицинского учреждения

Последствия российской атаки на Днепр (Фото: областная прокуратура)

В результате российского баллистического удара по Днепру вечером 25 октября погибли две женщины и 14-летняя девушка. Число раненых возросло до 20, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Уже 20 пострадавших в Днепре. Среди них дети: девушки восьми и 16 лет и два 17-летних парня", – заявил он.

В результате ночной ракетной атаки были разрушены несколько объектов в городе: полностью уничтожены двухэтажный жилой дом и гараж, повреждены 13 многоквартирных и два частных дома, а также 30 автомобилей. Пострадали и постройки больницы.

Днепропетровская областная прокуратура сообщила, что во время атаки по Днепру погибли две женщины и 14-летняя девушка.

На месте происшествия зафиксированы повреждения жилых построек, автомобилей и медицинского учреждения. Работают экстренные службы и правоохранители, документирующие очередное военное преступление России.