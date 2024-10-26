Унаслідок російського удару по Дніпру загинули дві жінки та 14-річна дівчина
Внаслідок російського балістичного удару по Дніпру ввечері 25 жовтня загинули дві жінки та 14-річна дівчина. Кількість поранених зросла до 20, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Вже 20 постраждалих у Дніпрі. Серед них діти: дівчата восьми та 16 років і двоє 17-річних хлопців", – заявив він.
Внаслідок нічної ракетної атаки було зруйновано кілька об'єктів у місті: повністю знищено двоповерховий житловий будинок і гараж, пошкоджено 13 багатоквартирних і два приватні будинки, а також 30 автомобілів. Постраждали й будівлі лікарні.
Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила, що під час атаки по Дніпру загинули дві жінки та 14-річна дівчина.
На місці події зафіксовано пошкодження житлових будівель, автомобілів та медичного закладу. Працюють екстрені служби та правоохоронці, які документують черговий воєнний злочин Росії.
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