"Він має взяти на себе відповідальність". Лідери Литви – про візит Гутерреша до Казані

На думку президента Литви Науседи, генсек ООН має без будь-яких компромісів відстоювати принципи та цілі організації, закріплені в її Статуті

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: ЕРА/DUMITRU DORU)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав поїздку генсека Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреша на саміт БРІКС у Казані "помилкою", передає LRT. Президент країни Гітанас Науседа заявив, що дії Гутерреша не створюють враження, що той відданий принципам та цінностям ООН.

"Гутерреш повинен визнати, що був неправий, і взяти на себе відповідальність як тоді, коли він вирішив не їхати на мирний саміт щодо України у Швейцарії, так і зараз, коли він поїхав на зустріч із розшукуваним воєнним злочинцем Путіним і вклонився як йому, так і його спільнику Лукашенку", – сказав Ландсбергіс.

На думку Науседи, генсек ООН має без будь-яких компромісів відстоювати принципи та цілі організації, закріплені в її Статуті.

"Візит генсека ООН Антоніу Гутерреша до Росії та його участь у саміті БРІКС не створюють враження, що генсек ООН налаштований рішуче захищати основні принципи Статуту ООН перед обличчям країн, які систематично їх порушують", – висловився він.

24 жовтня президент Зеленський публічно відреагував на візит Гутерреша до Росії – президент заявив, що генсек ООН "віддав перевагу спокусам у Казані".

25 жовтня стало відомо, що Гутерреш зустрівся з Путіним на полях саміту БРІКС. Вони обговорили, зокрема, і війну в Україні.

Французька агенція AFP із посиланням на неназваного співрозмовника повідомила, що президент Володимир Зеленський відхилив візит Гутерреша до України після його поїздки на саміт БРІКС. В ООН не підтвердили.