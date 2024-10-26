"Он должен взять на себя ответственность". Лидеры Литвы – о визите Гутерреша в Казань

По мнению президента Литвы Науседы, генсек ООН должен безо всяких компромиссов отстаивать принципы и цели организации, закрепленные в ее Уставе

Габриелюс Ландсбергис (Фото: ЕРА/DUMITRU DORU)

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал поездку генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани "ошибкой", передает LRT. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что действия Гутерриша не создают впечатления, что тот предан принципам и ценностям ООН.

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"Гутерриш должен признать, что был неправ, и взять на себя ответственность, как тогда, когда он решил не ехать на мирный саммит по Украине в Швейцарии, так и сейчас, когда он поехал на встречу с разыскиваемым военным преступником Путиным и поклонился как ему, да и его сообщнику Лукашенко ", – сказал Ландсбергис.

По мнению Науседы, генсек ООН должен безо всяких компромиссов отстаивать принципы и цели организации, закрепленные в ее Уставе.

"Визит генсека ООН Антониу Гутерриша в Россию и его участие в саммите БРИКС не создают впечатления, что генсек ООН настроен решительно защищать основные принципы Устава ООН перед лицом стран, систематически их нарушающих", – выразился он.

24 октября президент Зеленский публично отреагировал на визит Гутерриша в Россию – президент заявил, что генсек ООН "предпочитал искушения в Казани".

25 октября стало известно, что Гутерриш встретился с Путиным на полях саммита БРИКС. Они обсудили, в частности, войну в Украине.

Французское агентство AFP со ссылкой на неназванного собеседника сообщило, что президент Владимир Зеленский отклонил визит Гутерриша в Украину после его поездки на саммит БРИКС. В ООН не подтвердили.