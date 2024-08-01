В РФ дают взятки, чтобы уйти с войны. Среди открытых производств есть дела из Часова Яра

Среди более 100 открытых производств – 38 дел в отношении военных 102 мотострелкового полка, который ведет боевые действия в районе Часова Яра

Российский военный. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В армии России обостряются проблемы с личным составом: количество желающих покинуть службу и избежать смерти в развязанной против Украины войне растет. Поэтому в стране массово открывают уголовные производства. Об этом рассказало Главное управление разведки Министерства обороны.

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По данным ГУР, о таких проблемах, в частности, свидетельствует резкая вспышка зарегистрированных уголовных производств по фактам взяточничества в российской армии.

В качестве примера разведчики привели Южный военный округ Вооруженных сил России, где за пять месяцев 2024 года количество открытых уголовных дел за незаконное увольнение со службы по состоянию здоровья и предоставление незаконных отпусков выросло втрое.

Почти половина таких производств расследуется в отношении оккупантов восьмой общевойсковой армии России, отметили в ГУР. Также еще 36% приходится на 58 общевойсковую армию РФ, командующего которой весной этого года арестовали по подозрению в коррупции.

В разведке акцентировали, что более 100 производств, открытых против должностных лиц воинских частей Южного военного округа ВС России, касаются взяточничества за предоставление отпуска из зоны боевых действий.

Среди них:

→ 38 дел в отношении военнослужащих 102 мотострелкового полка (ведет боевые действия в районе Часова Яра);

→ 35 дел по 71 мотострелковому полку (находится на границе с Сумской областью);

→ 33 дела в отношении 49 бригады 49 армии.

В рамках еще 43 производств расследуют факты получения взяток за признание российских оккупантов ограниченно пригодными.

"Уровень коррупции в российской армии всегда был высоким, однако раньше на подобные случаи взяточничества не обращали внимания", – отметили разведчики.

В ГУР добавили, что фиксация соответствующих эпизодов может свидетельствовать о росте уровня деморализации личного состава оккупационных сил и угрожающей для Москвы тенденции бегства из российской армии любыми способами.

18 апреля Bloomberg писало, что Россия готовится привлечь в Вооруженные силы больше контрактников, чтобы на время избежать массовой мобилизации, которая может подорвать поддержку войны среди населения.

В материале говорилось, что РФ использует финансовые стимулы, чтобы привлечь больше людей к войне. С начала 2024 года региональные выплаты новым военнослужащим-контрактникам выросли на 40%.

26 июля представитель ГУР рассказал, что сейчас Россия имеет серьезные трудности с выполнением плана набора новых контрактников.

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