У Росії платять хабарі, щоб втекти з війни. Серед відкритих проваджень є справи з Часового Яру – ГУР

Серед понад 100 відкритих проваджень – 38 справ щодо військових 102 мотострілецького полку, який веде бойові дії в районі Часового Яру

Російський військовий. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

В армії Росії загострюються проблеми з особовим складом: кількість охочих покинути службу та уникнути смерті у розв’язаній проти України війні зростає. Через це в країні масово відкривають кримінальні провадження. Про це розповіло Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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За даними ГУР, про такі проблеми, зокрема, свідчить різкий спалах зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами хабарництва у російській армії.

Як приклад розвідники навели Південний військовий округ Збройних сил Росії, де за п'ять місяців 2024 року кількість відкритих кримінальних справ за незаконне звільнення зі служби за станом здоров’я та надання незаконних відпусток зросла втричі.

Майже половина таких проваджень розслідується щодо окупантів восьмої загальновійськової армії Росії, зазначили в ГУР. Також ще 36% припадає на 58 загальновійськову армію РФ, командувача якої навесні цього року заарештували за підозрою у корупції.

У розвідці акцентували, що понад 100 проваджень, відкритих проти посадових осіб військових частин Південного військового округу ЗС Росії, стосуються хабарництва за надання відпустки із зони бойових дій.

Серед них:

→ 38 справ щодо військовослужбовців 102 мотострілецького полку (веде бойові дії в районі Часового Яру);

→ 35 справ щодо 71 мотострілецького полку (перебуває на кордоні з Сумською областю);

→ 33 справи стосовно 49 бригади 49 армії.

У межах ще 43 проваджень розслідують факти отримання хабарів за визнання російських окупантів обмежено придатними.

"Рівень корупції у російській армії завжди був високим, утім, раніше на подібні випадки хабарництва не звертали уваги", – зазначили розвідники.

У ГУР додали, що фіксація відповідних епізодів може свідчити про зростання рівня деморалізації особового складу окупаційних сил та загрозливу для Москви тенденцію втечі з російської армії будь-якими способами.

18 квітня Bloomberg писало, що Росія готується залучити у Збройні сили більше контрактників, щоб на деякий час уникнути масової мобілізації, яка може підірвати підтримку війни серед населення.

У матеріалі йшлося, що РФ використовує фінансові стимули, щоб залучити більше людей до війни. З початку 2024 року регіональні виплати новим військовослужбовцям-контрактникам зросли на 40%.

26 липня представник ГУР розповів, що наразі Росія має серйозні труднощі з виконанням плану набору нових контрактників.

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