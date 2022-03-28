В РФ набирают "добровольцев" и переводят предприятия ОПК на круглосуточный режим – Генштаб

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на том, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также российское оккупационное командование прилагает максимум усилий для контроля временно занятых территорий Украины. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 18:00 28 марта.

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Чтобы восполнить потери оккупантов, военные комиссариаты РФ продолжают набирать граждан для так называемых подразделений "добровольцев", которые должны будут обеспечивать "порядок" на захваченных территориях Украины. Основные требования к кандидатам – удовлетворительное состояние здоровья. Опыт прохождения военной службы не обязателен. Также принимают лиц со снятой судимостью.

Несмотря на заявления военного руководства РФ об изменении планов и приоритетных задач, противник продолжает наращивание группировки войск вокруг Киева. Российские войска продолжают безуспешные попытки занять позиции, с которых можно было бы атаковать или оцепить Киев.

Украинские защитники продолжают оборону Мариуполя. Своими действиями они также сдерживают развитие наступления противника по другим направлениям. Оккупанты продолжают нести большие потери.

Временно захваченный Херсон оказывает существенное сопротивление оккупации. Враг наращивает силы для удержания города под своим контролем.

Во временно оккупированный Крым переброшены около 150 человек из так называемой Южной Осетии. Там проходит скрытая мобилизация для участия в войне с Украиной.

В РФ предприятия оборонно-промышленного комплекса, вовлеченные в производство ракет, переводят на круглосуточный режим работы. В Генштабе ВСУ считают, что это свидетельствует о существенном уменьшении арсенала ракетного вооружения.

Вадим Ребрина

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