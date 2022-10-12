UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В РФ подготовили планы эвакуации семей сотрудников ФСБ с оккупированных территорий – ЦНС

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 13:14
В РФ подготовили планы эвакуации семей сотрудников ФСБ с оккупированных территорий – ЦНС - Фото
ФСБ (фото - сайт боевиков в Донбассе)

Старшим офицерам ФСБ РФ, отправленным на временно оккупированные территории Украины, сообщили о маршрутах эвакуации их и их семей на территорию России. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Пока оккупационные власти рассказывают жителям временно оккупированных территорий (ВОТ) о том, что все контролируют, россияне уже подготовили планы эвакуации. Уже известно, что ВОТ начали покидать семьи гауляйтеров и руководителей районов. А также высшего военного руководства", – говорится в сообщении.

В Центре утверждают, что речь идет обо всех районах ВОТ Украины. В частности, планы по эвакуации семей сотрудников ФСБ объявлены в Крыму, где размещено большое количество офицеров службы.

Тем временем мобилизация на полуострове продолжается. Несмотря на то, что российские власти говорят о "частичной" мобилизации, в Крыму, только по официальным данным, уже похоронили 174 военных армии РФ. Данные далеки от реальности, так как большое количество похорон происходят не публично, отметили в ЦНС.

"Центр национального сопротивления призывает подполье воспользоваться паникой среди оккупационного руководства на ВОТ и сообщать о перемещении техники и военных объектов россиян", – говорится в сообщении.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 