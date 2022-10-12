В РФ подготовили планы эвакуации семей сотрудников ФСБ с оккупированных территорий – ЦНС

Старшим офицерам ФСБ РФ, отправленным на временно оккупированные территории Украины, сообщили о маршрутах эвакуации их и их семей на территорию России. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

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"Пока оккупационные власти рассказывают жителям временно оккупированных территорий (ВОТ) о том, что все контролируют, россияне уже подготовили планы эвакуации. Уже известно, что ВОТ начали покидать семьи гауляйтеров и руководителей районов. А также высшего военного руководства", – говорится в сообщении.

В Центре утверждают, что речь идет обо всех районах ВОТ Украины. В частности, планы по эвакуации семей сотрудников ФСБ объявлены в Крыму, где размещено большое количество офицеров службы.

Тем временем мобилизация на полуострове продолжается. Несмотря на то, что российские власти говорят о "частичной" мобилизации, в Крыму, только по официальным данным, уже похоронили 174 военных армии РФ. Данные далеки от реальности, так как большое количество похорон происходят не публично, отметили в ЦНС.

"Центр национального сопротивления призывает подполье воспользоваться паникой среди оккупационного руководства на ВОТ и сообщать о перемещении техники и военных объектов россиян", – говорится в сообщении.

Украинские военные наступают сразу на нескольких направлениях. Идет движение на Сватово Луганской области, освобождены ряд населенных пунктов на юге.

Министр обороны Резников показал карту осеннего контрнаступления ВСУ на юге и востоке.

8 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала недели ВСУ освободили от армии РФ 776 кв км территории на востоке и 29 населенных пунктов, в том числе шесть – в Луганской области.

Вадим Ребрина

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