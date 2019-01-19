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19.01.2019, 23:19

В РФ придумали, что делать с зашедшим в Черное море эсминцем США

В РФ придумали, что делать с зашедшим в Черное море эсминцем США - Фото
Фото: EPA

За USS Donald Cook следит сторожевой корабль Черноморского флота РФ "Пытливый"

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Российские военные утверждают, что отслеживают пребывание в Черном море эсминца США USS Donald Cook (DDG-75). Об этом сообщает пресс-служба минобороны РФ.

"Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия военно-морских сил США "Дональд Кук" сразу после его вхождения в акваторию Черного моря", – говорится в сообщении.

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Слежку за американским эсминцем проводит сторожевой корабль Черноморского флота России "Пытливый".

В России утверждают, что на протяжении пребывания эсминца USS Donald Cook в "зоне ответственности" Черноморского флота России, за ним "будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств".

Ранее сообщалось, что американский эсминец USS Donald Cook направляется в Черное море.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен.

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Теги: черное море, вмс сша, эсминец
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