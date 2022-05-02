В РФ проходит кампания по набору "добровольцев": по 200 человек из округа на неделю – ГУР

Военное руководство РФ питается пополнить свою армию за счет набора новых "добровольцев" на военную службу по контракту со всей России, кроме Москвы. Для этого установили норму – набирать по 200 человек из каждого округа на неделю, сообщает украинская разведка Минобороны.

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Российские добровольцы будут восстанавливать потери личного состава подразделений, которые участвовали в боевых действиях на территории Украины.

По данным разведки, планируется также формирование нескольких новых подразделений из этих добровольцев. Предпочтение отдается тем, кто раньше проходил военную службу.

Отмечается, что руководство установило четкие "нормы набора": 200 добровольцев еженедельно из каждого федерального округа, кроме Москвы.

Добровольцев агитируют проходить военную службу лозунгами о "коллективном Западе" и "несуществующей Украине" и обещают повышенное материального обеспечения и льготы.

В ГУР также напомнили, что командование РФ уже использовало не менее 95% подготовленных БТГр для войны на территории Украины.

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Наталия Фреик

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