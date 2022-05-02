UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В РФ проходит кампания по набору "добровольцев": по 200 человек из округа на неделю – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 14:55
В РФ проходит кампания по набору
Уничтоженная техника российских оккупантов (фото - Генштаб ВСУ)

Военное руководство РФ питается пополнить свою армию за счет набора новых "добровольцев" на военную службу по контракту со всей России, кроме Москвы. Для этого установили норму – набирать по 200 человек из каждого округа на неделю, сообщает украинская разведка Минобороны.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Российские добровольцы будут восстанавливать потери личного состава подразделений, которые участвовали в боевых действиях на территории Украины.

По данным разведки, планируется также формирование нескольких новых подразделений из этих добровольцев.  Предпочтение отдается тем, кто раньше проходил военную службу.

Отмечается, что руководство установило четкие "нормы набора": 200 добровольцев еженедельно из каждого федерального округа, кроме Москвы.

Добровольцев агитируют проходить военную службу лозунгами о "коллективном Западе" и "несуществующей Украине" и обещают повышенное материального обеспечения и льготы.

В ГУР также напомнили, что командование  РФ уже использовало не менее 95% подготовленных БТГр для войны на территории Украины. 

Читайте также: Британская разведка: Более четверти российских БТГр выведены из строя

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
военная разведка Украины добровольцы армия рф гур минобороны
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 