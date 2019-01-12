В РФ решили продлить срок следствия по пленным морякам - росСМИ

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В России продлили до 25 мая срок следствия по делу незаконно задержанных украинских моряков. Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС со ссылкой на источник.

Также российское следствие якобы настаивает на продлении срока ареста пленным в РФ украинским морякам до 26 апреля, то есть еще на три месяца.

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Раньше адвокат одного из моряков Илья Новиков заявил, что суд по делам украинских военнопленных начнется не ранее чем через год.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста (в международных водах Черного моря) корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО. Киев подал заявление в ЕСПЧ, РФ отмахнулась.

Морякам вменяют ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговор, или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).