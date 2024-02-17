У РФ снова "потерь нет", но Олещук показал на карте, где искать летчиков сбитых "сушек"

Утром Силы обороны уничтожили на востоке два Су-34 и один Су-35. Их сбили при попытке РФ нанести удары КАБами по позициям украинских войск

Истребитель Су-34 (Фото - ресурс оккупантов)

После того как утром 17 февраля Силы обороны уничтожили три российских самолета на восточном направлении, военные пропагандистские каналы РФ заявили о якобы отсутствии потерь среди летчиков. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал в ответ локацию на карте, где оккупантам следует искать своих пилотов.

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Олещук отметил, что Су-35С – одноместный самолет, Су-34 – двухместный.

"По радиоперехвату, одного пилота нашли, других – "ищут"! Что-то здесь не сходится, не правда ли?" – написал командующий Воздушными силами.

Он подчеркнул, что есть международная спутниковая поисково-спасательная система Cospas-Sarsat, извещающая при авариях о местонахождении персональных радиобуев пилотов.

"Как видим, система рабочая! На фото – сработало аж четыре Cospas-Sarsat (точки на карте) – ищите "братьев" в этих районах! Не благодарите!" – написал Олещук.

Скриншот

Скриншот

В утренней сводке Генштаб сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 332 самолета (с учетом сегодняшних потерь будет 335) и 325 вертолетов.

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