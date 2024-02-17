У РФ снова "потерь нет", но Олещук показал на карте, где искать летчиков сбитых "сушек"
После того как утром 17 февраля Силы обороны уничтожили три российских самолета на восточном направлении, военные пропагандистские каналы РФ заявили о якобы отсутствии потерь среди летчиков. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал в ответ локацию на карте, где оккупантам следует искать своих пилотов.
Олещук отметил, что Су-35С – одноместный самолет, Су-34 – двухместный.
"По радиоперехвату, одного пилота нашли, других – "ищут"! Что-то здесь не сходится, не правда ли?" – написал командующий Воздушными силами.
Он подчеркнул, что есть международная спутниковая поисково-спасательная система Cospas-Sarsat, извещающая при авариях о местонахождении персональных радиобуев пилотов.
"Как видим, система рабочая! На фото – сработало аж четыре Cospas-Sarsat (точки на карте) – ищите "братьев" в этих районах! Не благодарите!" – написал Олещук.
- В утренней сводке Генштаб сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 332 самолета (с учетом сегодняшних потерь будет 335) и 325 вертолетов.
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