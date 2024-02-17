У РФ знов "потєрь нєт", але Олещук показав на карті, де шукати льотчиків збитих "сушок"

Зранку Сили оборони знищили на сході два Су-34 та один Су-35. Їх збили під час спроби РФ завдати ударів КАБами по позиціях українських військ

Винищувач Су-34 (Фото - ресурс окупантів)

Після того як зранку 17 лютого Сили оборони знищили три російські літаки на східному напрямку, воєнні пропагандистські канали РФ заявили про нібито відсутність втрат серед льотчиків. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав у відповідь локації на карті, де окупантам слід шукати своїх пілотів.

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Олещук наголосив, що Су-35С – одномісний літак, Су-34 – двомісний.

"За радіоперехопленням, одного пілота знайшли, інших – "іщут"! Щось тут не сходиться, чи не так?" – написав командувач Повітряних сил.

Він наголосив, що є міжнародна супутникова пошуково-рятувальна система Cospas-Sarsat, яка сповіщає у разі аварій про місцеперебування персональних радіобуїв пілотів.

"Як бачимо, система робоча! На фото – спрацювало аж чотири Cospas-Sarsat (точки на карті) – шукайте "братьев" у цих районах! Не дякуйте!" – написав Олещук.

Скріншот

Скріншот

У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 332 літаки (з урахуванням сьогоднішніх втрат буде 335) та 325 гелікоптерів.

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