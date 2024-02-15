"Щоб ми не раділи". РФ приховує втрати на "Цезарі Кунікові", але швидкі там були – ВМС

Росіяни приховують втрати своїх військових внаслідок знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков", однак людей після української спецоперації везли до лікарень – щоправда, невідомо, мертвих чи живих. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

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"Станом на зараз ми можемо лише підтвердити, що тіла – живі чи мертві, важко сказати – вантажили на узбережжі на швидкі допомоги і везли в напрямку лікувальних закладів", – сказав Плетенчук.

Він зазначив, що РФ намагається максимально приховати цю інформацію, але зазвичай вона з’являється протягом якогось часу, зокрема з некрологів.

"Проте бачимо, що останнім часом ворог приховує навіть через родичів – навіть їм не дозволяють в соціальних мережах розміщувати цю інформацію. Їх мотивують тим, щоб ми не раділи. Тому чим далі, тим складніше такі речі верифікувати", – резюмував речник ВМС.

14 лютого ГУР у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки та оборони України знищили російський ВДК "Цезар Куніков" – успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО.

"Цезар Куніков" брав участь в агресії Росії проти Грузії у серпні 2008 року. Також ним росіяни перевозили військові вантажі до Сирії. Вперше він потрапив під удар сил оборони 24 березня 2022 року у Бердянську, але тоді кораблю вдалося вціліти та піти у море.

Речник ВМС Плетенчук розповів LIGA.net , що у строю у Чорноморського флоту РФ залишаються п'ять таких кораблів.

, що у строю у Чорноморського флоту РФ залишаються п'ять таких кораблів. Відео вибухів у морі після удару - тут.

LIGA.net зібрала відому інформацію щодо спецоперації та знищеного корабля.

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