"Чтобы мы не радовались". РФ скрывает потери на "Цезаре Куникове", но скорые были – ВМС

Спикер ВМС рассказал, что оккупанты даже родственникам запрещают разглашать информацию о гибели членов их семей

Плетенчук (Фото - facebook.com Taclbery)

Россияне скрывают потери своих военных в результате уничтожения большого десантного корабля "Цезарь Куников", однако людей после украинской спецоперации увозили в больницы – правда, неизвестно, мертвых или живых. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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"По состоянию на сегодняшний день мы можем лишь подтвердить, что тела – живые или мертвые, трудно сказать – грузили на побережье на скорые помощи и везли в направлении лечебных учреждений", – сказал Плетенчук.

Он отметил, что РФ пытается максимально скрыть эту информацию, но обычно она появляется в течение некоторого времени, в частности в некрологах.

"Однако видим, что в последнее время враг скрывает даже через родственников – даже им не разрешают в социальных сетях размещать эту информацию. Их мотивируют тем, чтобы мы не радовались. Поэтому чем дальше, тем сложнее такие вещи верифицировать", – резюмировал спикер ВМС.

14 февраля ГУР во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожили российский БДК "Цезарь Куников" – успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО.

"Цезарь Куников" принимал участие в агрессии России против Грузии в августе 2008 года. Также им россияне перевозили военные грузы в Сирию. Впервые он попал под удар сил обороны 24 марта 2022 в Бердянске, но тогда кораблю удалось уцелеть и уйти в море.

Спикер ВМС Плетенчук рассказал LIGA.net , что в строю у Черноморского флота РФ остаются пять таких кораблей.

, что в строю у Черноморского флота РФ остаются пять таких кораблей. Видео взрывов в море после удара – здесь.

LIGA.net собрала известную информацию о спецоперации и уничтоженном корабле.

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