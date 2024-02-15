"Чтобы мы не радовались". РФ скрывает потери на "Цезаре Куникове", но скорые были – ВМС
Россияне скрывают потери своих военных в результате уничтожения большого десантного корабля "Цезарь Куников", однако людей после украинской спецоперации увозили в больницы – правда, неизвестно, мертвых или живых. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.
"По состоянию на сегодняшний день мы можем лишь подтвердить, что тела – живые или мертвые, трудно сказать – грузили на побережье на скорые помощи и везли в направлении лечебных учреждений", – сказал Плетенчук.
Он отметил, что РФ пытается максимально скрыть эту информацию, но обычно она появляется в течение некоторого времени, в частности в некрологах.
"Однако видим, что в последнее время враг скрывает даже через родственников – даже им не разрешают в социальных сетях размещать эту информацию. Их мотивируют тем, чтобы мы не радовались. Поэтому чем дальше, тем сложнее такие вещи верифицировать", – резюмировал спикер ВМС.
- 14 февраля ГУР во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожили российский БДК "Цезарь Куников" – успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО.
- "Цезарь Куников" принимал участие в агрессии России против Грузии в августе 2008 года. Также им россияне перевозили военные грузы в Сирию. Впервые он попал под удар сил обороны 24 марта 2022 в Бердянске, но тогда кораблю удалось уцелеть и уйти в море.
- Спикер ВМС Плетенчук рассказал LIGA.net, что в строю у Черноморского флота РФ остаются пять таких кораблей.
- Видео взрывов в море после удара – здесь.
- LIGA.net собрала известную информацию о спецоперации и уничтоженном корабле.
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