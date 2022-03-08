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В РФ совершен, возможно, первый акт прямого действия против оккупантов – видео

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 20:36

В российской Костроме автомобилю с нанесенной на него символикой оккупантов, государственным гербом РФ и надписью "мне не стыдно" порезали шины и разбили окно. Видео опубликовано в Twitter.

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По данным российского издания ОВД-Инфо по состоянию на 8 марта, всего с начала протестов против войны с Украиной в РФ задержали 13 000 человек в более чем 140 городах. Участникам акций протеста грозят многотысячные штрафы и уголовные дела.

Нелегитимная российская Госдума 4 марта ввела ответственность за распространение "заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ" и "дискредитацию использования российских войск". Такие действия предполагают штраф до 1,5 млн рублей и тюремное заключение до трех лет. В отдельных случаях россиянам может грозить штраф до 5 млн рублей или заключение сроком от 5 до 10 лет. Если распространение "фейков" привело к тяжким последствиям, дело может кончиться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Кроме того, публичными действиями и призывами, направленными на дискредитацию использования ВС РФ, могут считаться антивоенные акции протеста и лозунги, например, "Нет войне". Тогда за участие в антивоенном митинге может грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Повторные протесты могут привести к штрафу до 300 тысяч рублей или сроку лишения свободы до 3 лет. В самом тяжелом случае штраф будет доходить до миллиона рублей, а срок заключения – до 5 лет колонии.

Вадим Ребрина
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Россия война протест Кострома
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