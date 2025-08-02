В РФ в результате взрывов вышел из строя газопровод "Центральная Азия – Центр" – источник

Магистраль, на которой прогремели взрывы, обеспечивает ряд предприятий ВПК государства-агрессора

Газопровод (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В субботу, 2 августа, в результате взрывов в Волгоградской области России был выведен из строя магистральный газопровод "Центральная Азия – Центр". Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Силах безопасности и обороны.

Этот объект является системой газопроводов, принадлежащей "Газпрому" и транспортирует природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию.

По данным собеседника, после сообщений о взрывах на отрезке магистрального газопровода российские экстренные службы выехали на место происшествия.

По словам местных жителей, в районе села Динамовское Нехаевского района находятся правоохранительные органы и ремонтные бригады с целью ликвидации последствий взрыва.

Собеседник добавил, что эта магистраль обеспечивает энергией такие объекты российского военно-промышленного комплекса, как Демиховский машиностроительный завод, Российская самолетостроительная корпорация МиГ (производственный комплекс №1), завод по изготовлению патронов "Магнум-К" и другие.

Транспортировка газа по магистральному газопроводу "Центральная Азия – Центр" в Волгоградской области остановлена на неопределенный срок.

5 июля 2025 года сообщалось, что в районе российского Владивостока взорвался магистральный газопровод и уничтожен водопровод, работавшие на нужды оккупантов.