У Росії в результаті вибухів вийшов з ладу газопровід "Центральна Азія – Центр" – джерело

Газопровід (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У суботу, 2 серпня, у результаті вибухів у Волгоградській області Росії було виведено з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія – Центр". Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в Силах безпеки й оборони.

Цей об'єкт є системою газопроводів, що належить "Газпрому" і транспортує природний газ з Туркменістану через Узбекистан та Казахстан до Росії.

За даними співрозмовника, після повідомлень про вибухи на відрізку магістрального газогону російські екстрені служби виїхали на місце події.

Зі слів місцевих мешканців, в районі села Динамівське Нехаївського району перебувають правоохоронні органи та ремонтні бригади з метою ліквідації наслідків вибуху.

Співрозмовник додав, що ця магістраль забезпечує енергією такі об’єкти російського військово-промислового комплексу, як Демихівський машинобудівний завод, Російська літакобудівна корпорація МіГ (виробничий комплекс №1), завод з виготовлення набоїв "Магнум-К" та інші.

Транспортування газу магістральним газогоном "Центральна Азія – Центр" у Волгоградській області зупинене на невизначений термін.

5 липня 2025 року повідомлялося, що у районі російського Владивостока вибухнув магістральний газопровід та знищено водогін, що працювали на потреби окупантів.