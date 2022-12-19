UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В России пропагандист призвал бомбить Азербайджан. Баку объявил его в розыск

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 16:03
В России пропагандист призвал бомбить Азербайджан. Баку объявил его в розыск - Фото
Михаил Александров (Фото: ресурс оккупантов)

В Азербайджане объявили в международный розыск российского пропагандиста Михаила Александрова, который призывал к ракетным ударам по стране. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Александров называет себя "ведущим экспертом" Центра военно-политических исследований МГИМО РФ. Выступая на одном из пропагандистских каналов он заявил, что России необходимо нанести ракетные удары по Азербайджану, чтобы остановить поставки нефти на Запад и вызвать рост цен на углеводороды.

"Нужно обстрелять ракетами и полностью уничтожить всю нефтяную промышленность и энергетическую систему Азербайджана. Если мы разбомбим их нефтяную отрасль, они не смогут продавать нефть на Запад. Это сильно повысит цены на нефть. Надо наносить удары по их нефтедобыче и энергосистеме", — говорил он.

В ответ в Баку начали уголовное производство по статьям об открытых призывах к развязыванию агрессивной войны через СМИ, угрозах совершения терактов и разжигании национальной ненависти.

Азербайджан через Интерпол требует ареста Александрова. В органы партнеров Баку направил запросы для обеспечения экстрадиции Александрова в случае его въезда на территорию этих стран.

Читайте также: Азербайджан обвинил Россию во лжи. И снова напомнил, что никакого "Нагорного Карабаха" нет 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война Азербайджан
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 