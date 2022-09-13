"Россия – ничтожный посредник". В МИД отреагировали на обострение в Нагорном Карабахе

Украина призывает Армению и Азербайджан к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на границе и подчеркивает – РФ ничтожный посредник. Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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МИД призывает Ереван и Баку к политико-дипломатическому урегулированию конфликта с соблюдением норм международного права, в частности, с уважением к территориальной целостности государств в пределах международно признанных границ.

"При этом отмечаем ничтожность каких-либо посреднических усилий и усилий по поддержанию мира со стороны РФ, которая в очередной раз демонстрирует неспособность выполнять взятые обязательства", – заявил Николенко.

МИД также призвал украинцев не ездить сейчас в Нагорный Карабах. Тем, кто уже там находится, рекомендуют избегать мест боевой готовности.

Осенью 2020-го Армения пошла на уступки Азербайджану в результате войны в Нагорном Карабахе. РФ ввела войска в Лачинский коридор между Арменией и Нагорным Карабахом.

26 августа 2022 года армия Азербайджана вошла в Лачин, который почти 30 лет контролировала Армения, а с декабря 2020-го был под контролем российских военных.

13 сентября 2022 года в конфликте между Арменией и Азербайджаном произошло обострение. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации, премьер Армении Пашинян позвонил российскому диктатору Путину, Ереван намерен обратиться в российский военный блок ОДКБ.

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Марко Сировой , Юрій Смірнов

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