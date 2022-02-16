В России говорят, что войска отойдут на свои обычные позиции в течение 3-4 недель
16.02.2022, 22:11
Войска под Курском, Россия (фото - Christopher Miller, Maxar, Twitter)
Российские вооруженные силы на западе РФ вернутся на свои обычные позиции в течение трех-четырех недель. Об этом заявил посол Москвы в Ирландии Юрий Филатов ирландскому телеканалу RTE, сообщает Reuters.
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"Что я могу сказать, так это то, что в течение, возможно, трех-четырех недель конфигурация сил в западном регионе России вернется к своему обычному стандартному положению", — сказал посол.
Также он заверил, что совместные учения с Баларусью закончаться 20 февраля, и все российские войска вернутся в РФ.
"Мы проводим плановые учения с участием беларуских вооруженных сил. Они закончатся к 20 февраля, и эти войска будут выведены. Вы можете проверить это на следующей неделе", – сказал Филатов.
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