В России говорят, что войска отойдут на свои обычные позиции в течение 3-4 недель

Российские вооруженные силы на западе РФ вернутся на свои обычные позиции в течение трех-четырех недель. Об этом заявил посол Москвы в Ирландии Юрий Филатов ирландскому телеканалу RTE, сообщает Reuters.

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"Что я могу сказать, так это то, что в течение, возможно, трех-четырех недель конфигурация сил в западном регионе России вернется к своему обычному стандартному положению", — сказал посол.

Также он заверил, что совместные учения с Баларусью закончаться 20 февраля, и все российские войска вернутся в РФ.

"Мы проводим плановые учения с участием беларуских вооруженных сил. Они закончатся к 20 февраля, и эти войска будут выведены. Вы можете проверить это на следующей неделе", – сказал Филатов.

15 февраля Минобороны РФ заявили, что возвращают военных Западного и Южного округов России на постоянные базы. Другие источники этого не подтверждают.

В Офисе президента назвали заявление РФ "правильным сигналом", а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил – надо увидеть отвод войск, а не только услышать о нем, чтобы сделать вывод о деэскалации.

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Вадим Ребрина

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