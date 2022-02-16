UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В России говорят, что войска отойдут на свои обычные позиции в течение 3-4 недель

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 22:11
В России говорят, что войска отойдут на свои обычные позиции в течение 3-4 недель - Фото
Войска под Курском, Россия (фото - Christopher Miller, Maxar, Twitter)

Российские вооруженные силы на западе РФ вернутся на свои обычные позиции в течение трех-четырех недель. Об этом заявил посол Москвы в Ирландии Юрий Филатов ирландскому телеканалу RTE, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Что я могу сказать, так это то, что в течение, возможно, трех-четырех недель конфигурация сил в западном регионе России вернется к своему обычному стандартному положению", — сказал посол.

Также он заверил, что совместные учения с Баларусью закончаться 20 февраля, и все российские войска вернутся в РФ.

"Мы проводим плановые учения с участием беларуских вооруженных сил. Они закончатся к 20 февраля, и эти войска будут выведены. Вы можете проверить это на следующей неделе", – сказал Филатов.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война учения
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 