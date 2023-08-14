В России на Кубани разбился учебный самолет Л-39, один пилот уничтожен
14.08.2023, 23:06
Л-39 (Фото: ресурс оккупантов)
Сегодня, 14 августа, в России разбился учебный самолет Л-39, один летчик уничтожен. Об этом сообщило российское министерство обороны.
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Как отмечается, самолет Л-39 учебного авиационного полка упал и разбился в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку.
С места события сообщают, что самолет упал в черте аэродрома, один из членов экипажа не выжил.
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