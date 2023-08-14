В России на Кубани разбился учебный самолет Л-39, один пилот уничтожен

Сегодня, 14 августа, в России разбился учебный самолет Л-39, один летчик уничтожен. Об этом сообщило российское министерство обороны.

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Как отмечается, самолет Л-39 учебного авиационного полка упал и разбился в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку.

С места события сообщают, что самолет упал в черте аэродрома, один из членов экипажа не выжил.

24 июня 2023 года террористы группы Вагнера во время вооруженного "мятежа" их главаря Евгения Пригожина сбили российские Ил-22, Ка-52 и Ми-8. Среди членов экипажа были офицеры РФ.

4 июля российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение во время выполнения учебного полета на Камчатке.

12 августа в Калининградской области России разбился истребитель Су-30, экипаж сгорел.

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