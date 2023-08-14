У Росії на Кубані розбився навчальний літак Л-39, одного пілота знищено

Сьогодні, 14 серпня, у Росії розбився навчальний літак Л-39, одного льотчика знищено. Про це повідомило російське міністерство оборони.

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Як зазначається, літак Л-39 навчального авіаційного полку впав та розбився у Краснодарському краї під час планового навчально-тренувального польоту під час заходу на посадку.

З місця події повідомляють, що літак впав у межах аеродрому, один з членів екіпажу не вижив.

24 червня 2023 року терористи групи Вагнера під час збройного "заколоту" їхнього ватажка Євгена Пригожина збили російські Іл-22, Ка-52 та Мі-8. Серед членів екіпажу були офіцери РФ.

4 липня російський винищувач МіГ-31 зазнав аварії під час виконання навчального польоту на Камчатці.

12 серпня в Калінінградській області Росії розбився винищувач Су-30, екіпаж згорів.

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