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У Росії на Кубані розбився навчальний літак Л-39, одного пілота знищено

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 23:06
У Росії на Кубані розбився навчальний літак Л-39, одного пілота знищено - Фото
Л-39 (Фото: ресурс окупантів)

Сьогодні, 14 серпня, у Росії розбився навчальний літак Л-39, одного льотчика знищено. Про це повідомило російське міністерство оборони.

Як зазначається, літак Л-39 навчального авіаційного полку впав та розбився у Краснодарському краї під час планового навчально-тренувального польоту під час заходу на посадку.

З місця події повідомляють, що літак впав у межах аеродрому, один з членів екіпажу не вижив.

  • 24 червня 2023 року терористи групи Вагнера під час збройного "заколоту" їхнього ватажка Євгена Пригожина збили російські Іл-22, Ка-52 та Мі-8. Серед членів екіпажу були офіцери РФ.
  • 4 липня російський винищувач МіГ-31 зазнав аварії під час виконання навчального польоту на Камчатці.
  • 12 серпня в Калінінградській області Росії розбився винищувач Су-30, екіпаж згорів.
Наталія Медведєва
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