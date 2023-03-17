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В России наградят сбивших дрон MQ-9. Оккупанты настаивают – "не вступали в контакт"

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 11:27
В России наградят сбивших дрон MQ-9. Оккупанты настаивают –
Сергей Шойгу (фото — EPA)

Глава МО России Сергей Шойгу представил к наградами летчиков Су-27, которые своими действиями уничтожили над Черным морем американский стратегический беспилотник-разведчик MQ-9 Reaper. В сообщении ведомства об этом продолжают настаивать, что контакта истребителя с дроном не было.

Оккупанты утверждают, что полет "Рипера" был зафиксирован над акваторией Черного моря "в районе Крымского полуострова" и проходил "с выключенными транспондерами".

"В результате резкого маневрирования в районе 08:30 MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью", – утверждают россияне.

В сообщении оккупантов не уточняется, в результате чьего резкого маневрирования – их или дрона. На видео от Пентагона видно, что дрон в момент инцидента не выполнял никаких резких движений.

Читайте также: Глава Пентагона созвонился с Шойгу из-за инцидента с российским Су-27 и дроном США

В Москве заявили, что Су-27 "бортовое вооружение не применяли" и "с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали", а также "благополучно" вернулись на аэродром.

В ролике с камеры дрона видно, что у MQ-9 после второго прохода Су-27 над ним погнута лопасть пропеллера.

  • 14 марта 2023 года один из двух российских истребителей Су-27 повредил винт БПЛА MQ-9 над Черным морем: ВВС США "затопили" дрон в международных водах.
  • МО РФ заявило, что истребители "не вступали в контакт" с БПЛА и он якобы упал сам.
  • В Пентагоне считают, что столкновение "вероятно, повредило" самолет.
Євген Пилипенко
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