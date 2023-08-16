В России пишут, что умер генерал Жидко. Он командовал вторжением в Украину в 2022 году
В России пишут о смерти бывшего командующего войсками Восточного военного округа и экс-замминистра обороны РФ генерала-полковника Геннадия Жидко, который в мае-июле 2022 года командовал оккупационной группировкой ВС РФ в Украине. РосСМИ ссылаются на сообщение губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в Telegram.
Сообщается, что Жидко якобы умер в Москве после продолжительной болезни.
В 2016 году Жидко возглавлял штаб группировки ВС РФ в Сирии. В 2018-ом стал командующим Восточного военного округа ВС РФ. С ноября 2021-го по июль 2022-го Жидко был замминистра обороны – начальником главного военно-политического управления ВС РФ.
В начале июня 2023 года сообщалось, что Жидко назначен командовать всей оккупационной группировкой ВС РФ в Украине, сменив на этом посту генерала Дворникова.
- В ночь на 13 июня 2023 года ракетный удар ВСУ уничтожил начальника штаба 35 общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева.
- Ночью 11 июля под Бердянском был ликвидирован самый высокопоставленный российский военный за все время войны РФ против Украины: заместитель командующего ЮВО ВС РФ генерал-лейтенант Олег Цоков.
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