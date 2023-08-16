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В России пишут, что умер генерал Жидко. Он командовал вторжением в Украину в 2022 году

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 17:45
В России пишут, что умер генерал Жидко. Он командовал вторжением в Украину в 2022 году - Фото
Геннадий Жидко (Скриншот видео)

В России пишут о смерти бывшего командующего войсками Восточного военного округа и экс-замминистра обороны РФ генерала-полковника Геннадия Жидко, который в мае-июле 2022 года командовал оккупационной группировкой ВС РФ в Украине. РосСМИ ссылаются на сообщение губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в Telegram.

Сообщается, что Жидко якобы умер в Москве после продолжительной болезни.

В 2016 году Жидко возглавлял штаб группировки ВС РФ в Сирии. В 2018-ом стал командующим Восточного военного округа ВС РФ. С ноября 2021-го по июль 2022-го Жидко был замминистра обороны – начальником главного военно-политического управления ВС РФ.

В начале июня 2023 года сообщалось, что Жидко назначен командовать всей оккупационной группировкой ВС РФ в Украине, сменив на этом посту генерала Дворникова.

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Наталья Медведева
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