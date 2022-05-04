UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В России после нападения на Украину значительно выросла избыточная смертность

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 10:05
В России после нападения на Украину значительно выросла избыточная смертность - Фото
Фото: командование ДШВ

В России в марте зафиксирован значительный прирост избыточной смертности, которая может объясняться большим количеством погибших в войне в Украине. Об этом сообщает Opendatabot со ссылкой на открытые данные российской службы государственной статистики.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За последние пять лет до начала пандемии в марте в среднем умирало 160 000 россиян, но в этом году в марте в РФ зафиксировано 201 000 умерших.

Часть этих смертей можно объяснить коронавирусом, потому что год назад в марте избыточная смертность составила 31 000 человек.

Однако, по мнению аналитиков Opendatabot, такой стремительный прирост – на 10 000 по сравнению с 2021 годом – нельзя обусловить только активизацией ковида. В марте из-за коронавируса в России официально умерло 16 000 человек, а за соответствующий период 2021-го болезнь унесла 13 000 человек.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война избыточная смертность потери врага
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 