В России после нападения на Украину значительно выросла избыточная смертность

В России в марте зафиксирован значительный прирост избыточной смертности, которая может объясняться большим количеством погибших в войне в Украине. Об этом сообщает Opendatabot со ссылкой на открытые данные российской службы государственной статистики.

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За последние пять лет до начала пандемии в марте в среднем умирало 160 000 россиян, но в этом году в марте в РФ зафиксировано 201 000 умерших.

Часть этих смертей можно объяснить коронавирусом, потому что год назад в марте избыточная смертность составила 31 000 человек.

Однако, по мнению аналитиков Opendatabot, такой стремительный прирост – на 10 000 по сравнению с 2021 годом – нельзя обусловить только активизацией ковида. В марте из-за коронавируса в России официально умерло 16 000 человек, а за соответствующий период 2021-го болезнь унесла 13 000 человек.

Генштаб Вооруженных сил Украины 4 мая заявил, что Россия потеряла около 24 500 военных. На начало апреля это число составляло около 18 000 человек.

Андрей Водяный

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