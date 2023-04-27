В России после поражения начнется реваншизм, переговоры будут не с Путиным — Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что после поражения РФ в войне против Украины внутри страны-оккупанта появится желание реванша. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

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По его словам, четкая цель Украины — выход на границы 1991 года и наказание виновных в агрессии, чтобы в будущем страна была защищенной. Он напомнил пример Германии, где реваншистские настроения начали культивироваться после поражения в Первой мировой войне.

"Гитлер как раз вернулся с фронта, разочарованный солдат, и начал рассказывать толпам народа, почему нужно идти воевать. Поэтому желание реванша будет после поражения россиян в этой войне. Поэтому нужен международный трибунал, условный "Нюрнберг-2", — сказал министр.

Резников заявил, что из России нужно сделать страну, которая развивается, а режим в Кремле может смениться.

"Дипломатический путь возможен, когда слабеют ресурсы агрессора, но он все равно хочет что-то выторговать. Он захочет выторговать снятие каких-нибудь санкций, возможность что-то продавать, торговать, чтобы за что-то жить", — подчеркнул глава ведомства.

Одновременно он говорит, что переговоры будут вестись не с режимом диктатора Владимира Путина, а с его преемниками.

"Они могут остаться идеологически теми же, но фамилии будут другими, и им будет легче кивать на предшественников: мол, это они все испортили", — резюмировал Резников.

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Дмитро Гриниченко

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