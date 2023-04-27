В России после поражения начнется реваншизм, переговоры будут не с Путиным — Резников
Министр обороны Алексей Резников заявил, что после поражения РФ в войне против Украины внутри страны-оккупанта появится желание реванша. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.
По его словам, четкая цель Украины — выход на границы 1991 года и наказание виновных в агрессии, чтобы в будущем страна была защищенной. Он напомнил пример Германии, где реваншистские настроения начали культивироваться после поражения в Первой мировой войне.
"Гитлер как раз вернулся с фронта, разочарованный солдат, и начал рассказывать толпам народа, почему нужно идти воевать. Поэтому желание реванша будет после поражения россиян в этой войне. Поэтому нужен международный трибунал, условный "Нюрнберг-2", — сказал министр.
Резников заявил, что из России нужно сделать страну, которая развивается, а режим в Кремле может смениться.
"Дипломатический путь возможен, когда слабеют ресурсы агрессора, но он все равно хочет что-то выторговать. Он захочет выторговать снятие каких-нибудь санкций, возможность что-то продавать, торговать, чтобы за что-то жить", — подчеркнул глава ведомства.
Одновременно он говорит, что переговоры будут вестись не с режимом диктатора Владимира Путина, а с его преемниками.
"Они могут остаться идеологически теми же, но фамилии будут другими, и им будет легче кивать на предшественников: мол, это они все испортили", — резюмировал Резников.
- 17 февраля 2023 года Зеленский заявил, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с агрессором и нет никакой альтернативы полному вытеснению российских войск с территории страны.
- Переговоры о мире в Украине станут возможны тогда, когда Россия, "выбравшая войну", потерпит поражение, заявил президент Франции Макрон.
- Глава МИД Кулеба заявил, что Россия должна уйти с каждого квадратного метра украинской территории и украинцы примут мир только в случае выхода на границы 1991 года.
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