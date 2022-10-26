В России пытаются заново вербовать бойцов, которые были уволены после ранения — Генштаб
В России для восполнения потерь пытаются снова вербовать военных, которые уволились после ранения на войне против Украины. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что в РФ ищут "дополнительные источники" пополнения боевых потерь. Ведется работа с уволенным по ранению военнослужащими — им предлагают пройти обучение на новые учетные специальности, которые связаны с меньшей физической нагрузкой.
На фронте за прошлые сутки ВСУ отбили атаки противника в районе Иванграда, Бахмута, Бахмутского, Соледара, Курдюмовки, Красногоровки, Новомихайловки, Невельского и Терновой.
Украинская авиация 21 раз ударила по оккупантам — поражены 17 районов сосредоточения вооружений и техники, два опорных пункта, а также две позиции зенитно-ракетных комплексов россиян.
Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и техники, радиолокационную станцию и другие важные объекты противника.
- Мобилизованные в России прибывают в Украину без достаточного снабжения и снаряжения и вынуждены выпрашивать еду у людей, оставшихся на временно оккупированных территориях.
- Российские оккупанты из 423-го полка четвертой гвардейской танковой дивизии записали видео с передовой, в котором пожаловались на отсутствие обеспечения, а также рассказали о потерях, которые несет их подразделение.
- Командующий Объединенными силами ВСУ сообщил, что подготовленный мобилизационный ресурс России составляет примерно до 2 млн человек, и Москва будет увеличивать количество мобилизованных.
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