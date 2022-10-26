UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В России пытаются заново вербовать бойцов, которые были уволены после ранения — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 07:42
В России пытаются заново вербовать бойцов, которые были уволены после ранения — Генштаб - Фото
Российский оккупант (Фото: EPA)

В России для восполнения потерь пытаются снова вербовать военных, которые уволились после ранения на войне против Украины. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что в РФ ищут "дополнительные источники" пополнения боевых потерь. Ведется работа с уволенным по ранению военнослужащими — им предлагают пройти обучение на новые учетные специальности, которые связаны с меньшей физической нагрузкой. 

На фронте за прошлые сутки ВСУ отбили атаки противника в районе Иванграда, Бахмута, Бахмутского, Соледара, Курдюмовки, Красногоровки, Новомихайловки, Невельского и Терновой.

Украинская авиация 21 раз ударила по оккупантам — поражены 17 районов сосредоточения вооружений и техники, два опорных пункта, а также две позиции зенитно-ракетных комплексов россиян. 

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и техники, радиолокационную станцию и другие важные объекты противника. 

Читайте также: "Вагнеровцы" массово набирают заключенных, больных ВИЧ и гепатитом – ГУР

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
армия России Россия война генштаб потери России мобилизация в россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 