В России пытаются заново вербовать бойцов, которые были уволены после ранения — Генштаб

В России для восполнения потерь пытаются снова вербовать военных, которые уволились после ранения на войне против Украины. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что в РФ ищут "дополнительные источники" пополнения боевых потерь. Ведется работа с уволенным по ранению военнослужащими — им предлагают пройти обучение на новые учетные специальности, которые связаны с меньшей физической нагрузкой.

На фронте за прошлые сутки ВСУ отбили атаки противника в районе Иванграда, Бахмута, Бахмутского, Соледара, Курдюмовки, Красногоровки, Новомихайловки, Невельского и Терновой.

Украинская авиация 21 раз ударила по оккупантам — поражены 17 районов сосредоточения вооружений и техники, два опорных пункта, а также две позиции зенитно-ракетных комплексов россиян.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и техники, радиолокационную станцию и другие важные объекты противника.

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Дмитро Гриниченко

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