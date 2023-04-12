В России умер пропагандист Эдуард Багиров. Он призывал убить военное руководство Украины

В России умер пропагандист Эдуард Багиров, который призывал к уничтожению военно-политического руководства Украины. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы страны-агрессора.

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На протяжении последней недели Багиров якобы находился в коме, у него отказали все органы. Россияне пишут, что его госпитализировали 1 апреля с желудочно-кишечным кровотечением.

В 2011 году он был арестован специальными службами Молдовы, его обвиняли в организации и управлении государственным переворотом 7 апреля 2009 года.

Четыре месяца он оставался под стражей, после чего был переведен под домашний арест, нелегально пересек границу и вернулся в Москву.

На протяжении почти двух последующих лет по запросу правоохранительных органов Молдовы Багиров числился в розыске Интерпола. В апреле 2015 года суд Кишинева заочно приговорил его к пяти годам тюрьмы.

Дмитро Гриниченко

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