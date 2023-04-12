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В России умер пропагандист Эдуард Багиров. Он призывал убить военное руководство Украины

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 19:18
В России умер пропагандист Эдуард Багиров. Он призывал убить военное руководство Украины - Фото
Эдуард Багиров (Фото: росСМИ)

В России умер пропагандист Эдуард Багиров, который призывал к уничтожению военно-политического руководства Украины. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы страны-агрессора.

На протяжении последней недели Багиров якобы находился в коме, у него отказали все органы. Россияне пишут, что его госпитализировали 1 апреля с желудочно-кишечным кровотечением.
В 2011 году он был арестован специальными службами Молдовы, его обвиняли в организации и управлении государственным переворотом 7 апреля 2009 года.
Четыре месяца он оставался под стражей, после чего был переведен под домашний арест, нелегально пересек границу и вернулся в Москву.
На протяжении почти двух последующих лет по запросу правоохранительных органов Молдовы Багиров числился в розыске Интерпола. В апреле 2015 года суд Кишинева заочно приговорил его к пяти годам тюрьмы.

В 2012 году Багиров стал доверенным лицом диктатора Владимира Путина на выборах. В 2016 году он баллотировался в Госдуму.

Во время полномасштабного вторжения России в Украину Багиров занимался антиукраинской пропагандой и призывал к ракетным ударам по "центрам принятия решений", чтобы уничтожить украинское руководство. 

  • 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе, где проходил "творческий вечер" пропагандиста Владлена Татарского. "Военкор" был убит. По версии россиян, взорвалась статуэтка, подаренная Фомину 26-летней Дарьей Треповой.
  • Российские силовики задержали Трепову.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что не думает о взрыве в Санкт-Петербурге, об этом должна думать Россия. 

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Дмитро Гриниченко
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