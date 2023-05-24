В России задержали "конструктора из оборонки", обвинили в передаче данных Украине о ПВО
24.05.2023, 14:55
Задержание "инженера" (Скриншот)
Федеральная служба безопасности России 24 мая заявила о задержании "инженера российского оборонного предприятия", якобы работавшего на украинскую разведку.
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Пропагандисты утверждают, что эпизод произошел в российском городе Ростов-на-Дону.
Задержанный российскими силовиками мужчина якобы передавал Украине данные о "размещении предприятий ОПК, средств ПВО и личного состава Вооруженных сил РФ", передают российские прокремлевские СМИ.
"Конструктор из оборонки" подозревается в России в государственной измене.
- 12 мая 2023 года СБУ сообщила, что бывший министр образования Дмитрий Табачник, подозреваемый в государственной измене, сотрудничает с российской ФСБ.
- 18 мая СБУ заявила, что задержала с поличным агента ФСБ.
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