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У Росії затримали "конструктора з оборонки", звинуватили у передаванні даних Україні про ППО

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 14:55
У Росії затримали
Затримання "інженера" (Скриншот)

Федеральна служба безпеки Росії 24 травня заявила про затримання "інженера російського оборонного підприємства", який нібито працював на українську розвідку. 

Пропагандисти стверджують, що епізод відбувся в російському місті Ростов-на-Дону.

Затриманий російськими силовиками чоловік нібито передавав Україні дані про "розташування підприємств ОПК, засобів ППО та особового складу Збройних сил РФ", передають російські прокремлівські ЗМІ.

"Конструктора з оборонки" підозрюють у Росії у державній зраді.

Читайте також: ГУР: Ми запобігаємо спробам російських силових структур впроваджувати "агентів" у воєнну розвідку

Мілана Головань
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війнаоборонкаРостов-на-Донуінженер
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