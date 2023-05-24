У Росії затримали "конструктора з оборонки", звинуватили у передаванні даних Україні про ППО

Федеральна служба безпеки Росії 24 травня заявила про затримання "інженера російського оборонного підприємства", який нібито працював на українську розвідку.

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Пропагандисти стверджують, що епізод відбувся в російському місті Ростов-на-Дону.

Затриманий російськими силовиками чоловік нібито передавав Україні дані про "розташування підприємств ОПК, засобів ППО та особового складу Збройних сил РФ", передають російські прокремлівські ЗМІ.

"Конструктора з оборонки" підозрюють у Росії у державній зраді.

12 травня 2023 року СБУ повідомила, що колишній міністр освіти Дмитро Табачник, якого підозрюють у державній зраді, співпрацює з російською ФСБ.

18 травня СБУ заявила, що затримала на гарячому агента ФСБ.

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