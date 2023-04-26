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В России загорелся и рухнул истребитель МиГ-31К. Это носитель ракет "Кинжал" — видео

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 17:57
В России загорелся и рухнул истребитель МиГ-31К. Это носитель ракет
Крушение МиГ-31К (Фото: скриншот с видео)

В Мурманской области России в районе Мончегорска потерпел крушение истребитель МиГ-31. Об этом сообщают местные пропагандистские ресурсы страны-оккупанта.

Россияне заявляют, что самолет загорелся в воздухе и потерпел крушение.

По предварительным данным, он упал в озеро.

Экипаж якобы успел катапультироваться и уцелел. Его поиском занимаются спецслужбы.

МиГ-31К является носителем наиболее современных российских ракет "Кинжал", которыми оккупанты наносили удары по Украине.

Данные самолеты часто совершают тренировочные полеты над территорией РФ и Беларуси, из-за чего во всех областях Украины объявляют воздушную тревогу. 

Информацию о падении подтвердили в Минобороны страны-агрессора, заявив, что экипаж выжил и был эвакуирован. 

СПРАВКА. Россия характеризует "Кинжал" как гиперзвуковую ракету, однако, по сути, это "приделанная к самолету ракета "Искандер". Она летит по баллистической траектории, ВСУ на сегодняшний день не располагают средствами, которые способны сбить данный тип ракет. 

Читайте также: ВСУ спросили, смогут ли Patriot сбивать "Искандер" и "Кинжал". Ответ: Только бой покажет 

Дмитро Гриниченко
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Кинжал Россия война МиГ-31К
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