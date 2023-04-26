В России загорелся и рухнул истребитель МиГ-31К. Это носитель ракет "Кинжал" — видео
В Мурманской области России в районе Мончегорска потерпел крушение истребитель МиГ-31. Об этом сообщают местные пропагандистские ресурсы страны-оккупанта.
Россияне заявляют, что самолет загорелся в воздухе и потерпел крушение.
По предварительным данным, он упал в озеро.
Экипаж якобы успел катапультироваться и уцелел. Его поиском занимаются спецслужбы.
МиГ-31К является носителем наиболее современных российских ракет "Кинжал", которыми оккупанты наносили удары по Украине.
Данные самолеты часто совершают тренировочные полеты над территорией РФ и Беларуси, из-за чего во всех областях Украины объявляют воздушную тревогу.
Информацию о падении подтвердили в Минобороны страны-агрессора, заявив, что экипаж выжил и был эвакуирован.
- 9 марта Россия ударила по Киеву ракетой Х-47 "Кинжал", остальные сбила ПВО — военная администрация.
- Залужный: РФ выпустила 81 ракету по Украине, было шесть ударов Х-47 "Кинжал", 39 прилетов.
- Тогда Россия ударила ракетой по жилым домам во Львовской области, есть жертвы: видео последствий.
Читайте также: ВСУ спросили, смогут ли Patriot сбивать "Искандер" и "Кинжал". Ответ: Только бой покажет
Комментарии