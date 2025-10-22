В российском Челябинске прогремели взрывы, в городе поднимается дым – видео

В российском Челябинске прогремели взрывы, в городе поднимается дым – видеодополнено
Вечером в среду, 22 октября, в российском городе Челябинск прогремела серия взрывов. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы и обнародовали соответствующие видео.
По данным пропагандистского Shot, около полуночи по местному времени (22:00 по Киеву) прогремело три взрыва в Ленинском районе Челябинска. По словам очевидцев, в городе виден густой дым.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Российский Telegram-канал ASTRA пишет, что взрыв прогремел в районе военного завода "Пластмасс" в пригороде Челябинска Копейске. Экстренные службы едут в сторону предприятия, сообщил ресурс со ссылкой на очевидцев.
Впоследствии Shot написал, что Челябинская область якобы оказалась под атакой дронов. Пропагандисты утверждают, что по БпЛА работала противовоздушная оборона.
Впоследствии данные о взрыве на предприятии в Копейске подтвердил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он заявил, что в результате инцидента есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба.
Угрозы жителям города и гражданским объектам нет, заверил Текслер.
Осторожно, на видео ненормативная лексика!
Челябинская область России находится в южной части Урала. От границы с Украиной – более 1700 километров.
ДОПОЛНЕНО В 23:17. Впоследствии Текслер написал, что в результате взрыва погибли четыре человека. Он заявил, что версия о попадании БпЛА якобы не подтвердилась.
Пропагандистский Shot пишет, что якобы причиной взрыва на заводе могло стать нарушение техники безопасности.
Завод "Пластмасс" расположен в городе Копейск Челябинской области России и входит в состав госкорпорации "Ростех" через холдинг "Техмаш". Предприятие специализируется на производстве, ремонте и утилизации боеприпасов разного калибра минометных мин, артиллерийских снарядов и ракет типа С-8. Завод также производит промышленные взрывчатые вещества и является важным объектом оборонно-промышленного комплекса государства-агрессора.
- В ночь на 22 октября под массированной атакой беспилотников оказались российские республики Мордовия и Дагестан.
- Генштаб сообщил, что Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод в Махачкале и предприятие по производству БК в Саранске.
