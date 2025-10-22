В Мордовии и Дагестане беспилотники ударили по предприятиям – видео

Атакованы российские предприятия в Саранске и Махачкале

Последствия в Махачкале (Фото: Telegram / supernova_plus)

В ночь на 22 октября под массированной атакой беспилотников оказались российские республики Мордовия и Дагестан. Об этом сообщают пропагандистские Telegram-каналы и местные власти.

Жители Саранска жаловались, что слышали взрывы.

По данным пропагандистского Telegram-канала ASTRA, БпЛА атаковали Саранский механический завод в Мордовии, который занимается производством оборудования и деталей для различных отраслей промышленности, прежде всего – для машиностроения и оборонного сектора. Завод также производит взрывчатые вещества. Предприятие расположено минимум в 670 км от государственной границы Украины.

ASTRA утверждает, что геолоцировала кадры и пришла к выводу, что по меньшей мере один из беспилотников, который виден на зафиксированном видео ночной атаки БпЛА, попал на территорию Саранского механического завода.

Глава Республики Мордовия Артем Здунов подтвердил, что ночью была массированная атака беспилотников на территорию Мордовии, в результате "одно из предприятий" получило повреждения.

Глава республики Дагестан Сергей Меликов тоже сообщил об атаке дронов на предприятие.

В местных пабликах распространяются видео, как утверждается, с места удара. БпЛА якобы атаковали Дагнефтепродукт, основной вид деятельности которого – оптовая торговля моторным топливом и авиационным бензином.

В Росавиации сообщили, что в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы введены временные ограничения на полеты.

До этого не работали аэропорты Калуги, Краснодара, Пскова, Ярославля, Ленинградской области и Пензы.