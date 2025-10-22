ВСУ поразили нефтеперерабатывающий завод в Дагестане и завод по производству БК в Мордовии

Пораженные объекты (Иллюстрация: t.me/GeneralStaffZSU)

Силы обороны Украины в ночь на 22 октября поразили два завода в России – нефтеперерабатывающий и по производству боеприпасов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Утром россияне в двух регионах жаловались, что слышали взрывы, а в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы вводили временные ограничения на полеты.

По данным военных, были зафиксированы взрывы на территории Саранского механического завода в республике Мордовия. Предприятие изготавливает противопехотные инженерные боеприпасы и комплекты минирования, детонаторы к боеприпасам и узлы инициирования.

А на территории Махачкалинского нефтеперерабатывающего завода в республике Дагестан зафиксировано попадание в одну из установок переработки. Основное назначение предприятия – обеспечение горючим и его хранение в интересах морской базы Каспийского флота и заправка военных судов.

Ежегодный объем переработки составляет до 1 млн тонн. Степень нанесенного ущерба уточняется.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российского агрессора и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – отметили в Генштабе.

Расстояние от Дагестана до украинской границы составляет около 500 км, а от Мордовии – более 600 км.

Республика Мордовия (скриншот карты)

Республика Дагестан (скриншот карты)