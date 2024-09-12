В российском Омске произошел пожар на заводе, который производит "Солнцепеки" – видео

Предприятие находится под санкциями ЕС, Украины, США, Канады и других государств

Пожар на заводе (Фото: ресурс окупантов)

В четверг, 12 сентября, в российском городе Омске возник пожар на заводе транспортного машиностроения, который производит военную технику, и, в частности, тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". Об этом сообщили губернатор Омской области Виталий Хоценко и пресс-служба оборонного предприятия оккупантов.

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Хоценко написал, что на заводе "Омсктрансмаш" произошел пожар. Загорелась крыша одного из цехов во время ремонта. По его словам, травмированных в результате пожара якобы нет.

Предприятие уточнило, что на производственном процессе этот инцидент якобы не отразился.

В 14:59 по местному времени спасатели заявили, что пожар локализовали, а в 15:22 сообщили о ликвидации открытого горения.

Видео задымления, возникшего в результате пожара, распространяются в местных Telegram-каналах.

В апреле 2022 года Европейский Союз ввел против предприятия санкции за поставку российским военным систем "Солнцепек", которые оккупанты применяют в войне против Украины. Затем его включили в санкционные списки Украина, Швейцария, США, Япония и Канада.

30 июля в России произошел пожар на территории оборонного завода "Научно-производственное объединение автоматики" в Екатеринбурге.

1 августа в Омске произошел масштабный пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.

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