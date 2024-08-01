В российском Омске произошел масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе – видео

Омский НПЗ (Фото: ресурс оккупантов)

1 августа в российском городе Омске возник пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы. Соответствующие видео появились в местных пабликах.

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Пропагандистский Telegram-канал 112 написал, что загорелась установка АВТ-10, предназначенная для первичной переработки нефти и получения бензина, керосина, дизельного топлива и мазута. Площадь пожара якобы составила 300 квадратных метров.

В российском Министерстве чрезвычайных ситуаций подтвердили информацию о пожаре. Там добавили, что якобы горит лафетная установка.

Впоследствии пресс-служба Омского нефтеперерабатывающего завода сообщила, что пожар якобы ликвидирован, травмированных нет. Там отметили, что предприятие "работает в штатном режиме".

Утром 30 июля россияне жаловались на ракетную атаку в Курской области. Генштаб позже подтвердил, что Силы обороны успешно поразили нефтебазу.

В тот же день в России произошел пожар на территории оборонного завода "Научно-производственное объединение автоматики" в Екатеринбурге.

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